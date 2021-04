Ajax-Roma 1-2, Pau Lopez: “Contento per il rigore parato”. Ibanez: “Lo ringrazio” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il rigore? Magari ha cambiato la dinamica della partita ma abbiamo fatto molto bene quello che dovevamo, il gol che abbiamo incassato è stato un po’ sfortunato. Sono Contento ma manca ancora tanto”. Questa la soddisfazione di Pau Lopez, decisivo nella vittoria per 2-1 della Roma sul campo dell’Ajax con un rigore parato a Tadic e diversi interventi importanti. Nel finale, poi, il gol di Roger Ibanez. “È stata una partita difficile ma abbiamo sofferto insieme e alla fine ho chiuso con un gol molto bello. Il rigore che ho provocato? ringrazio Pau per la parata”, scherza il difensore giallorosso a Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il? Magari ha cambiato la dinamica della partita ma abbiamo fatto molto bene quello che dovevamo, il gol che abbiamo incassato è stato un po’ sfortunato. Sonoma manca ancora tanto”. Questa la soddisfazione di Pau, decisivo nella vittoria per 2-1 dellasul campo dell’con una Tadic e diversi interventi importanti. Nel finale, poi, il gol di Roger. “È stata una partita difficile ma abbiamo sofferto insieme e alla fine ho chiuso con un gol molto bello. Ilche ho provocato?Pau per la parata”, scherza il difensore giallorosso a Sky Sport. SportFace.

