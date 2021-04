Wta Bogotà 2021 | l’ordine di gioco di giovedì 8 aprile | in campo Gatto-Monticone

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sarà l’azzurra Giuliaad aprire il programma sulCentrale dial Wta di. La tennista italiana se la vedrà con la slovena Zidansek. I due match seguenti vedranno impegnate la tennista di casa Osorio Serrano, opposta a Martincova, e la cilena Seguel, che sfiderà Tan. Di seguito il programma completo di oggi con relativi orari italiani.DIDI GIOVEDI’ 8Center Court Dalle 17 (ora italiana) – Zidansek (5) vsA seguire – Osorio Serrano vs Martincova (7) A seguire – Seguel vs Tan SportFace.

La 33enne Giulia Gatto - Monticone avanza al secondo turno del torneodi, la "Copa Colsanitas", battendo in tre set l'australiana Astra Sharma . O forse lo fa "perdendo" . Perché martedì è successo che, incredibilmente, un direttore di gara abbia sbagliato il ...TENNIS - Avversaria sulla carta abbordabile per Jasmine Paolini di scena oggi (ore 17) nei quarti di finale del torneodi, in Colombia. La 25enne tennista lucchese affronterà infatti la spagnola Lara Arruabarrena Vecino che negli ottavi ha battuto (6 - 0; 6 - 1) la colombiana Jessica Plazas. Avanzano anche ...