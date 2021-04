Von der Leyen da Erdogan, per lei niente sedia. Video virale: esplode il Sofagate (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ursula von der Leyen resta senza poltrona durante l'incontro a tre con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel . Apparentemente per lei non c'è posto, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ursula von derresta senza poltrona durante l'incontro a tre con il presidente turco Recep Tayyipe il presidente del Consiglio Ue Charles Michel . Apparentemente per lei non c'è posto, ...

ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - eziomauro : Il video del sofa-gate di Ankara: niente sedia d'onore per Von der Leyen, machismo protocollare da Erdogan… - GrimoldiPaolo : Questo video imbarazzante, più di mille parole, ci dà l'idea di quanto pesi la UE in #Turchia. Incomprensibile ones… - tota_mif : @enrigoletto @davcarretta Non le ha rubato il posto ma avrebbe dovuto cederglielo, perché lo sgarbo di Erdogan è in… - maximum855 : Preoccuparsi del catcalling senza vedere ciò che ci aspetta con le ondante di immigrati islamici: -