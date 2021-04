Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021)7 APRILEORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24 MENTRE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD , A PARTRE DA TORRENOVA IN DIREZIOEN DISEMPRE IN DIREZIONESI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DI CONDIMETEO AVVERSEMAR COMUNICA CHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA FORMIA DELLE ORE 7:50 NON VERRA’ EFFETTUATA RIMANIAMO IN TEMA DI TRASPORTO DA OGGI SONO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL ...