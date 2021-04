Ultime Notizie Roma del 07-04-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Rino emergenza covid proseguono da nord a sud le proteste di ristoratori commercianti ambulanti dopo i tafferugli di ieri adavanti al parlamento al Torino dietro lo striscione siamo tutti necessari protestano a San Vitale ambulante di generi non alimentari mentre a Pistoia È stato allestito in piazza Duomo un finto mercato ma senza merce esposta a Napoli commercianti hanno sfilato con le croci contro le restrizioni imposte dal governo a Taranto dei gilet gialli per chiederle riaperture ci saranno soprattutto da maggio Forse qualcosa dal 20 aprile assicura la ministra Gelmini per gli affari regionali e le autonomie agli Stati Generali del settore matrimonio di enti privati organizzato da un anime con federazione che raccoglie le associazioni ...