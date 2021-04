Ultime gelate notturne | da giovedì torna il sole su tutta la Penisola

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Dopo il blitz invernale che durerà fino a mercoledì 7, l'alta pressione tornerà a proteggere l'Italia conprevalente su tutte le regioni, ma con temperature che faranno fatica a riprendersi e addirittura condiffuse, come se fosse inverno. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata risulterà ancora un po' instabile, soprattutto sugli Appennini centro-meridionali dove nevicherà a quote collinari. I venti si disporranno da Tramontana e Maestrale e soffieranno fino a 50-60 km/h al Centro-Sud. Grazie al maggiorggiamento le temperature diurne saliranno di qualche grado, ma il rasserenamento notturno farà piombare i valori notturni sotto lo zero su quasi tutto il Nord e sulle zone interne del Centro come anche a Roma. L'alta pressione riporterà un'assoluta stabilità atmosferica ...