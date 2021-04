Tensioni in piazza, scontro nel governo: il centrodestra spinge sulle riaperture (Di mercoledì 7 aprile 2021) MILANO – Le tensioni in varie piazze d’Italia riaccendono lo scontro del governo. Il centrodestra rilancia la linea ‘aperturista’, con il sottosegretario leghista Claudio Durigon che chiede di modificare l’ultimo decreto del governo che esclude zone gialle per tutto aprile. Una posizione però bocciata dal ministro del Lavoro, il dem Andrea Orlando: per il centrosinistra, infatti, parlare di riaperture vuol dire “alimentare aspettative che non si realizzano”, mentre l’unica soluzione per la crisi può essere trovata attraverso l’accelerazione della campagna vaccinale e un nuovo decreto ristori. DURIGON: CHIEDIAMO RIAPERTURE COMPATIBILI COI DATI, DL VA CORRETTO Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) MILANO – Le tensioni in varie piazze d’Italia riaccendono lo scontro del governo. Il centrodestra rilancia la linea ‘aperturista’, con il sottosegretario leghista Claudio Durigon che chiede di modificare l’ultimo decreto del governo che esclude zone gialle per tutto aprile. Una posizione però bocciata dal ministro del Lavoro, il dem Andrea Orlando: per il centrosinistra, infatti, parlare di riaperture vuol dire “alimentare aspettative che non si realizzano”, mentre l’unica soluzione per la crisi può essere trovata attraverso l’accelerazione della campagna vaccinale e un nuovo decreto ristori. DURIGON: CHIEDIAMO RIAPERTURE COMPATIBILI COI DATI, DL VA CORRETTO

