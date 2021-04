Techedge Group chiude il 2020 con utili in crescita e miglioramento di tutti gli indicatori economici e finanziari

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) - Ricavi consolidati: 205,4 milioni di Euro (di cui 199.4 Ricavi Netti), indell'1% a parità di cambio - EBITDA consolidato: 27,6 milioni di Euro, in aumento del 17% rispetto ai 23,5 milioni di Euro del 31.12.2019 - EBIT consolidato: 20,2 milioni di Euro, in aumento del 24% rispetto ai 16,2 milioni di Euro del 31.12.2019 - Risultato netto consolidato: 13 milioni di Euro, indel 24% rispetto ai 10,5 milioni di Euro del 31.12.2019 - Posizionea netta del Gruppo: positiva per 17,9 milioni di Euro rispetto alla posizione al 31.12.19 che risultava negativa per 0,3 milioni di Euro MILANO, 7 aprile 2021 /PRNewswire/Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A., tenuto in data 18 marzo 2021, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 ...