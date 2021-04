Si ferma tutto ma non gli sbarchi! Trimestre da record per gli arrivi degli immigrati (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Italia, gli Italiani, la scuola, le attività, le imprese: sono stati capaci di bloccare tutto! Sono stati in grado di mobilitare un esercito di 70mila agenti per promuovere quello che Lamorgese aveva annunciato, poco prima dell’inizio delle vacanze pasquali, come un ferreo controllo del territorio per far rispettare le restrizioni. Ma se c’è una cosa che non ha subito l’arresto, questa è rappresentata dal flusso degli sbarchi dei migranti. Abbiamo raggiunto perfino il record degli anni recenti. “Nei primi tre mesi del 2021 le acque sono state più trafficate che mai rispetto allo stesso periodo degli ultimi quattro anni” riferisce il sito leggo.it riprendendo i dati del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno. Dal primo gennaio a ieri (7aprile) sono ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Italia, gli Italiani, la scuola, le attività, le imprese: sono stati capaci di bloccare! Sono stati in grado di mobilitare un esercito di 70mila agenti per promuovere quello che Lamorgese aveva annunciato, poco prima dell’inizio delle vacanze pasquali, come un ferreo controllo del territorio per far rispettare le restrizioni. Ma se c’è una cosa che non ha subito l’arresto, questa è rappresentata dal flussosbarchi dei migranti. Abbiamo raggiunto perfino ilanni recenti. “Nei primi tre mesi del 2021 le acque sono state più trafficate che mai rispetto allo stesso periodoultimi quattro anni” riferisce il sito leggo.it riprendendo i dati del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno. Dal primo gennaio a ieri (7aprile) sono ...

