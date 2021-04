Serie A, Inter-Sassuolo 0-0. Juventus-Napoli 0-0 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di mercoledì 7 aprile. Si recuperano Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di mercoledì 7 aprile. Si recuperano Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli. Serie A, il programma di mercoledì 7 aprile Di seguito il programma di Serie A di mercoledì 7 aprile. Si recuperano Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Inter-Sassuolo (ore 18:45)Juventus-Napoli (ore 18:45) Pallone Serie ASerie A, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021)A, il programma e i risultati di mercoledì 7 aprile. Si recuperano. ROMA –A, il programma e i risultati di mercoledì 7 aprile. Si recuperanoA, il programma di mercoledì 7 aprile Di seguito il programma diA di mercoledì 7 aprile. Si recuperano. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)(ore 18:45)(ore 18:45) PalloneA, ...

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - Gazzetta_it : #InterSassuolo Riecco #Vecino, l'uomo del destino - OptaPaolo : 7 - Romelu #Lukaku è diventato il 7° giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 20 gol in due stagioni c… - amkur_official : RT @goal: ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - IbrahimQahtani7 : Inter Milan vs. Sassuolo (Serie A) - via @ESPN -