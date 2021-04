Serena Enardu in lacrime | trovato l’uomo che incendiò la sua auto

Advertising

zazoomblog : “Appena l’ho saputo ho pianto”. Serena Enardu ancora trema. E con gli occhi lucidi annuncia la notizia - #“Appena… - CronacheNuoresi : Preso l'esecutore dell'#attentato incendiario ai danni di #SerenaEnardu: 'l'obiettivo era un altro' - #cronaca… - sardanews : Rogo dell’auto di Serena Enardu, identificato il piromane. Si stringe il cerchio sul mandante - SardiniaPost : Si tratta di un 37enne di #Quartu - vivere_sardegna : Rogo dell’auto di Serena Enardu, identificato il piromane. Si stringe il cerchio sul mandante -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu

ha comunicato nei giorni scorsi di essere risultata positiva al coronavirus insieme al figlio Tommaso. Contagiata dalla malattia anche la sorella gemella Elga. Qualche ora fa è ...Un sollievo per l'ex tronista, a cui è stata bruciata la macchina per ben due volte: oggi la notizia che l'autore del gesto è stato ...Si tratta di un 37enne di Quartu, autore non solo del rogo dell'auto della showgirl, ma anche di altri episodi simili ...Un sollievo per l'ex tronista, a cui è stata bruciata la macchina per ben due volte: oggi la notizia che l'autore del gesto è stato denunciato ...