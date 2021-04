Secondo Aldo Grasso “LoL” non fa ridere, su Twitter scatta la polemica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dura critica di Aldo Grasso al format che fa impazzire il pubblico “LOL”. Secondo il critico il programma non fa ridere Uno degli argomenti del momento è sicuramente il nuovo format di Amazon LOL: chi ride è fuori. Fino ad oggi si leggevamo commenti molto positivi sul programma e le meme a questo dedicate spopolavano sui social. Non poteva del resto non essere che così, il format racchiude in un teatro il fior fiore dei comici italiani attuali, con lo scopo di non ridere. Nelle puntate andate in onda finora abbiamo visto gli amatissimi comici in gara sbizzarrirsi con i più svariati sketch. Sul Corriere della Sera però si legge una voce fuori dal coro, si tratta di quella del critico Aldo Grasso. Le critiche di Aldo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dura critica dial format che fa impazzire il pubblico “LOL”.il critico il programma non faUno degli argomenti del momento è sicuramente il nuovo format di Amazon LOL: chi ride è fuori. Fino ad oggi si leggevamo commenti molto positivi sul programma e le meme a questo dedicate spopolavano sui social. Non poteva del resto non essere che così, il format racchiude in un teatro il fior fiore dei comici italiani attuali, con lo scopo di non. Nelle puntate andate in onda finora abbiamo visto gli amatissimi comici in gara sbizzarrirsi con i più svariati sketch. Sul Corriere della Sera però si legge una voce fuori dal coro, si tratta di quella del critico. Le critiche di...

Advertising

dariobonacina : @frankmatano @FrankMatano Secondo me nella prossima edizione vince Aldo Grasso - meenoo___ : Secondo me ora Aldo Grasso sta ridendo ???????? #LOLitalia #lolchirideefuori - fenom_urb : @frankmatano Secondo me Aldo Grasso è uno che ride per le pernacchie con le ascelle - Vincengen : Aldo Grasso prende un sacco di soldi per scrivere, sul @Corriere, le sue opinioni sui programmi tv. Voi le scrivete… - ale_piemontese : @frankmatano Ma secondo te Aldo Grasso Ha cacato? -