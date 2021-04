Scuola | Adecco | riparte Tecnicamente | già coinvolte 2 800 aziende e 8 000 studenti

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Labitalia) - Giunto all'ottava edizione,, il progetto di, nato nel 2014 con l'obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle. Molte le novità dell'edizione 2021 nonostante il grande clima di incertezza che incombe sulle scuole: cresce il numero degli istituti tecnici coinvolti che quest'anno saranno 45, oltre 800 gli alunni che si sfideranno nella realizzazione di progetti commissionati dalle 200del territoriomette inoltre a disposizione tutti gli strumenti utili perché i ragazzi, terminate le superiori, possano essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro non accontentandosi, ma cercando un lavoro che possa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Adecco

Il Tempo

... dalle iniziative per il mondo Education con 'Ambizione Italia per la' con Fondazione Mondo ... digital ventures di TheGroup che combina una piattaforma digitale basata su cloud e l'...... ' Si parla spesso di uno scollamento fra mondo del lavoro e" afferma il dirigente " questa ...Designer e Account Commerciale - Stars & Cows Daniela Ibatici - Direttore filiale Sassuolo -...Milano, 7 apr. (Labitalia) - Giunto all’ottava edizione, riparte TecnicaMente, il progetto di Adecco, nato nel 2014 con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori d ...I giovani disoccupati in Italia sono il 29,7%. Microsoft e Fondazione Mondo Digitale puntano a formarne 3 milioni nel digitale entro il 2023 ...