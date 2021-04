Renzi | Mia moglie Agnese ha avuto il Covid In un' alleanza con il M5S non potremmo entrare Letta candidi donne anche nei Comuni

Advertising

Corriere : Renzi: «Mia moglie Agnese è positiva dopo AstraZeneca, ma vaccinarsi è importante» - fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi: “Mia moglie lo ha avuto dopo il vaccino. Positivo anche mio figlio. Ho rispettato tutte le rego… - Agenzia_Ansa : Renzi: 'mia moglie ha avuto il Covid dopo il vaccino, ma vaccinarsi serve. Io e mio figlio grande abbiamo passato l… - SteveBestOne : RT @beretta_g: Patrick #Zaki resta in carcere, senza processo. Passate parola a quello che disse 'Al Sisi è un grande leader. Sono orgogli… - Mauro5514 : RT @Lorellastelle: Pure il virus lo schifa -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Mia

Ma se il problema è sullapersona e sull'opportunità di fare certi viaggi rispondo che io ... "Anche in casaè entrato il Covid. Prima Emanuele, che ha 18 anni. Poi Agnese, che si era ...Letta vede(dopo i big di centrosinistra, centrodestra e pure le Sardine) Letta ha affrontato ... Ha tutta lasolidarietà', ha detto il segretario del Pd. 'La soluzione di Salvini quale è? Non ..."Mia moglie Agnese si è vaccinata con AstraZeneca come insegnante, ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino, anche se in picole percentuali. Ma chi lo prende dopo il vaccino ha meno sintomi.Tra il segretario del Pd e il capo di Iv 'incontro franco e cordiale' ma restano le distanze sull'alleanza con il M5S. 'La guida del centrosinistra? La decideranno gli elettori' ...