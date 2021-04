“Rebecchini | l’impegno e la coerenza di un cattolico” | il ricordo di Pedrizzi | un anno dopo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. E’ passato undalla scomparsa dell’ingegner Gaetano(2 aprile 2020 all’età di 95 anni), una delle poche figure che nell’ultimo mezzo secolo ha contrastato con impegno ela deriva progressista e modernista del mondo. Il mio amico Gaetano apparteneva a una importante famiglia romana. Il padre era stato sindaco di Roma. Il fratello più piccolo, Francesco, è stato sottosegretario e senatore, e anche gli altri fratelli, Paolo, Luigi e Filippo, si sono distinti per il loro impegno imprenditoriale e civile. Agli inizi degli anni Settanta, quando il Partito Comunista conquistò Roma e si apprestava a governare l’Italia,, si impegnò con generosità e vigore per arginare il pericolo comunista. Per questo creò una delle prime ...