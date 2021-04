Paura e spari in un'azienda agricola, banditi irrompono di notte e terrorizzano il custode: un trattore il bottino del colpo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rapinatori in azione a Borgo Arpinova. Nel mirino dei malviventi è finito, la scorsa notte, un allevamento di bestiame - l'azienda 'Nuova Top Class' - , dal quale è stato sottratto un grosso mezzo ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rapinatori in azione a Borgo Arpinova. Nel mirino dei malviventi è finito, la scorsa, un allevamento di bestiame - l''Nuova Top Class' - , dal quale è stato sottratto un grosso mezzo ...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca #Bagnoli Colpi di fucile nella notte contro un portone: torna la paura a Napoli - CorriereAlpi : L’EDITORIALE / Siamo a Pasqua ma le colombe, tradite, hanno paura. Se spari, volano via - nuova_venezia : L’EDITORIALE / Siamo a Pasqua ma le colombe, tradite, hanno paura. Se spari, volano via - tribuna_treviso : L’EDITORIALE / Siamo a Pasqua ma le colombe, tradite, hanno paura. Se spari, volano via - sagehonfleur : fantastico@ci sono degli spari fuori ecco qua che non dormo più si vai così notte in bianco e paura -