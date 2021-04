No | Bill Gates non ha acquistato Telegram

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 7 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una notizia data dall’emittente statunitense Fox News secondo cui il cofondatore di Windows e imprenditoreavrebbe comprato il servizio di messaggistica istantaneaper 600 milioni di dollari. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ha comprato». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale in nessun comunicato ufficiale né di, né di. Contattato da Reuters, un portavoce della fondazione die Melindaha dichiarato che«non ha alcun rapporto finanziario con». ...