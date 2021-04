Milan, il rinnovo di Ibrahimovic può convincere Calhanoglu e Donnarumma (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è una garanzia per il progetto del Milan. Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma potrebbero convincersi Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ildi Zlatanè una garanzia per il progetto del. Hakane Gianluigipotrebbero convincersi

Advertising

AntoVitiello : #Milan, rinnovo annuale di #Ibrahimovic ai dettagli: annuncio vicinissimo - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - ManuBaio : #Milan: @Ibra_official rinnovo ad un passo, entro 10 giorni la firma. Un anno ancora a 7 milioni. Per @hakanc10… - MilanLiveIT : Chi preferireste tra #Musso, #Gollini e #Maignan? #MercatoMilan #Donnarumma - sportli26181512 : Idea Pessina: rinnovo con l'Atalanta complicato, il Diavolo ci pensa: Idea Pessina: rinnovo con l'Atalanta complica… -