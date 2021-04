Advertising

mangela46 : RT @bertero_g: - gemin_steven98 : RT @ilpost: Martedì una nave iraniana ormeggiata da anni nel mar Rosso è stata attaccata, forse da Israele - ilpost : Martedì una nave iraniana ormeggiata da anni nel mar Rosso è stata attaccata, forse da Israele - BatbelinGianca : @ercivettone1 Io abito a sanremo. Nell'ultimo mese: liguria zona gialla, zona sanremo arancione rinforzato per una… - gothclassicist : RT @BiancoCritico: #BCarte martedì??scultura ??A #Veio, nella zona di Portonaccio, tra i resti di un monumento sacro etrusco, furono ritrov… -

Ultime Notizie dalla rete : Martedì una

ilmattino.it

Il consiglio comunale ha approvato6 aprile il completamento della trasformazione del servizio di raccolta differenziata dei ... la possibilità per i cittadini che effettuerannocorretta ...... ovviamente a Otto e Mezzo di Lilli Gruber , in onda su La77 aprile, si parla di Matteo ... ospite in studio, per il semplice fatto che quest'ultimo èfirma di punta di quel Fatto ...