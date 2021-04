LOL | Fedez | “Non ho visto le puntate” | incredibile retroscena

(Di mercoledì 7 aprile 2021) LOL è il programma del momento, le risate sono assicurate:conduttore insieme a Mara Maionchi, ha rivelato un clamorososulleappena registrate.svela undelledi LOL (Getty Images)In Italia non si era maiun programma del genere: LOL, prodotto da Amazon, ha totalmente conquistato il pubblico. La formula è quella vincente, con 10 comici pronti a darsi battaglia a suon di risate. Le prime quattrorilasciate sulla nota piattaforma streaming Amazon Video sono diventate un vero e proprio fenomeno mediatico. In cabina di conduzione troviamo il famosissimo rapper, in coppia con la scoppiettante Mara Maionchi. I due formano un duo divertentissimo, molto ...

Ultime Notizie dalla rete : LOL Fedez

... il tormentone dell'estate 2021? 3.1 Condividi: 3.2 Mi piace:- Chi ride è fuori, il nuovo ... I conduttori sonoe Mara Maionchi. Sui social spopola Lillo e il suo Posaman, tutti pazzi per lui ...... Fru dei The Jackal e Luca Ravenna, finiti a far compagnia ae Mara Maionchi dopo essere stati eliminati. Come funziona: Chi ride è fuori Lo show è una sfida fra 10 comici professionistiche ...I successi di Luca Ravenna non si fermano qui. Nella prima metà di quest’anno è stato scelto nel cast di LOL: chi ride è fuori, la nuova serie Amazon Prime condotto dalla coppia Fedez-Maionchi. Il ...LOL: Chi ride è fuori, gli ultimi due episodi dall'8 aprile su Prime Video. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!