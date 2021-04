La Satisfaction del viceré Frisco, lieto ospite di Mick Jagger (Di mercoledì 7 aprile 2021) C’è solo da invidiarlo, il viceré Frisco! Ossia Gianfranco Micciché, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Frisco per tutti noi, che lo conosciamo da ragazzo. C’è solo da provare somma invidia per lui, e non certo per il suo ruolo sul trono del Parlamento di Sicilia, semmai intuendolo a capo del Comitato Vicereale d’Accoglienza destinato a dare familiarità addirittura a Mick Jagger, il leader degli Stones, esattamente Jagger, da settimane o forse mesi ospite, di più, protagonista di un Gran Tour pandemico tra le terre dei Siculi e le terre dei Sicani, tra Oriente e Occidente di Trinacria, in breve. Mick Jagger già immortalato tra le agavi e i cactus, le cantine già appartenute ai duchi d’Orléans, le tavole imbandite di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) C’è solo da invidiarlo, il! Ossia Gianfranco Micciché, presidente dell’Assemblea regionale siciliana,per tutti noi, che lo conosciamo da ragazzo. C’è solo da provare somma invidia per lui, e non certo per il suo ruolo sul trono del Parlamento di Sicilia, semmai intuendolo a capo del Comitato Vicereale d’Accoglienza destinato a dare familiarità addirittura a, il leader degli Stones, esattamente, da settimane o forse mesi, di più, protagonista di un Gran Tour pandemico tra le terre dei Siculi e le terre dei Sicani, tra Oriente e Occidente di Trinacria, in breve.già immortalato tra le agavi e i cactus, le cantine già appartenute ai duchi d’Orléans, le tavole imbandite di ...

