Il Paradiso delle signore | anticipazioni 8 aprile | Marcello teme di finire in prigione

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La questione Mantovano non si è ancora chiusa e, come rivelano leIlriguardanti la puntata in onda domani 8, sarà sempre più preoccupato erà di tornare invisto che l'uomo ha detto alle autorità che lui gli ha fatto da spallone e visto i suoi precedenti le cose non si sono messe bene. Il Barbieri non sarà l'unico ad essere preoccupato, anche Salvatore lo sarà, in quanto il prestito che ha concesso a suo padre, graverà sull'economia della Caffetteria. Il giovane, si confiderà con Gabriella, la quale gli parlerà a sua volta dei problemi che ha con la Palmieri ed i due ripenseranno con nostalgia alla loro storia passata. Poco dopo, Vittorio riceverà una lettera da parte di Luciano che ...