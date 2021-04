Giorgia Meloni sul caso von der Leyen: «Un affronto senza precedenti, un vero oltraggio» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Giorgia Meloni è indignata per il caso Ursula von der Leyen. La visita dei leader Ue in Turchia ha lasciato dietro di sé uno strascico di polemiche. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lasciato, infatti, Ursula von der Leyen senza poltrona facendola poi accomodare su un divano. Invece Erdogan e Charles Michel hanno preso posto sulle sedie d’onore con le bandiere alle spalle. Il video è diventato subito virale facendo scoppiare il caso. Meloni: «Un affronto senza precedenti» «I Conservatori europei sono indignati dal trattamento riservato da Erdogan al presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen», dice Giorgia Meloni. La presidente di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021)è indignata per ilUrsula von der. La visita dei leader Ue in Turchia ha lasciato dietro di sé uno strascico di polemiche. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lasciato, infatti, Ursula von derpoltrona facendola poi accomodare su un divano. Invece Erdogan e Charles Michel hanno preso posto sulle sedie d’onore con le bandiere alle spalle. Il video è diventato subito virale facendo scoppiare il: «Un» «I Conservatori europei sono indignati dal trattamento riservato da Erdogan al presidente della Commissione Ue Ursula Von der», dice. La presidente di ...

Advertising

Pino99961938 : RT @Gabriele_Vernuz: In che senso il #cashback è inutile secondo Giorgia Meloni e Carlo Calenda? In base a quale dato? Incentivare i consu… - Maila69678248 : Si me lo ricordo perfettamente, ma ricordo anche che c'erano anche tutti i leghisti e anche Giorgia meloni la palad… - TheTASCAtt : RT @catlatorre: A Verona la sezione giovanile di Fratelli d'Italia celebra su Facebook un ufficiale nazista, 'figlio adottivo di Hitler' sc… - tranellio : RT @GarauSilvana: #Diamoacesarequelcheèdicesare 314 deputati votarono sì. Tra questi Umberto Bossi, Angelino Alfano, Giulio Tremonti, Rena… - Sergio74760631 : @GiorgiaMeloni Spett.le Giorgia Meloni basta parole bisogna picchiare i pugni sui banconi dove Vi sedete se no e'… -