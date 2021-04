Draghi in Libia: “Un momento unico per ricostruire un’antica amicizia” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mario Draghi ha incontrato in Libia, Abdul Hamid Mohammed Dabaiba insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Un momento unico per ricostruire un’antica amicizia e guardare al futuro. Il prerequisito? Che venga rispettato il cessate il fuoco”, ha detto il presidente del Consiglio. Gli argomenti del giorno? Dossier migranti, emergenza coronavirus e partnership in campo energetico Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) Marioha incontrato in, Abdul Hamid Mohammed Dabaiba insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Unpere guardare al futuro. Il prerequisito? Che venga rispettato il cessate il fuoco”, ha detto il presidente del Consiglio. Gli argomenti del giorno? Dossier migranti, emergenza coronavirus e partnership in campo energetico

SeaWatchItaly : Le parole di #Draghi, che confonde respingimenti illegali con soccorsi e che elogia l'attività della cosiddetta gua… - fattoquotidiano : Libia, Giannini elogia Draghi e attacca: “Italietta si risveglia da sbornia sovranista”. Conte al direttore de La s… - FerdiGiugliano : ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in… - giggigrobo : RT @nancyporsia: Presidente #Draghi, per favore non li chiami 'salvataggi', perché quelle dei militari libici in mare #intercettazioni... I… - giovcusumano : RT @lguadagnucci: La prima uscita di #Draghi in politica estera in #Libia è stata spaventosa -