Disoccupazione record! Dicevano “nessuno perderà il posto” e invece è andato tutto male

Era marzo dell'anno scorso, l'inizio della pandemia, quando quello che era l'attuale ministro dell'Economia e Finanze, Roberto Gualtieri, a gran voce e con fare paternalistico disse: "nessuno perderà il lavoro". Oggi sul Corriere della Sera vengono riportati i dati Istat aggiornati: "Persi in un anno 945mila posti di lavoro". In italia il numero di lavoratori da 23.142.000 è sceso a 22.197.000, parliamo di una cifra spaventosa che raggiunge quasi il milione. Il calo si registra soprattutto tra i giovani (15-24), con un -14,7% in un anno, tra i contratti a termine (-12,8%) e tra gli autonomi (-6,8%). Il Corriere della Sera sottolinea inoltre che l'aggiornamento dei dati ha assimilato il nuovo regolamento dell'Ue, a partire da gennaio 2021, con il quale viene cambiato lo status di occupato, disoccupato e inattivo.

