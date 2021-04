Denise Pipitone è Olesya? Questa sera la verità sul caso (Di mercoledì 7 aprile 2021) caso Denise Pipitone: si attende Questa sera la pubblicazione dei risultati del DNA; l’esito verrà dato in esclusiva dal programma russo che ha diffuso la storia di Olesya Oggi, mercoledì 7 aprile, la trasmissione russa “Lasciali Parlare” comunicherà alle ore 19:00 le ultime notizie sul caso Denise Pipitone, ma ormai il mistero pare risolto: la ragazza in cerca dei genitori, Olesya Rostova, non è la figlia di Piera Maggio. La ragazza che tutti speravamo fosse Denise Pipitone pare abbia incontrato la sua vera sorella biologica. Appare ormai chiaro che oggi sarà escluso il nome della bambina scomparsa il 1° settembre a Mazara del Vallo nel 2004 e Olesya scoprirà che ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021): si attendela pubblicazione dei risultati del DNA; l’esito verrà dato in esclusiva dal programma russo che ha diffuso la storia diOggi, mercoledì 7 aprile, la trasmissione russa “Lasciali Parlare” comunicherà alle ore 19:00 le ultime notizie sul, ma ormai il mistero pare risolto: la ragazza in cerca dei genitori,Rostova, non è la figlia di Piera Maggio. La ragazza che tutti speravamo fossepare abbia incontrato la sua vera sorella biologica. Appare ormai chiaro che oggi sarà escluso il nome della bambina scomparsa il 1° settembre a Mazara del Vallo nel 2004 escoprirà che ...

