Covid: Von der Leyen, ‘prepararsi a rispondere a pandemie future’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Il mondo deve prepararsi a proteggere l’umanità dalle pandemie future. Tutti i Paesi devono lavorare insieme per migliorare la sicurezza sanitaria globale. Per sostenere questi sforzi, la Commissione Ue co-organizzerà il Global Health Summit” in programma a Roma il prossimo 21 maggio. Lo afferma la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, secondo quanto riportato sul profilo Twitter ufficiale di Palazzo Chigi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Il mondo deve prepararsi a proteggere l’umanità dallefuture. Tutti i Paesi devono lavorare insieme per migliorare la sicurezza sanitaria globale. Per sostenere questi sforzi, la Commissione Ue co-organizzerà il Global Health Summit” in programma a Roma il prossimo 21 maggio. Lo afferma la presidente della Commissione Ursula Von der, secondo quanto riportato sul profilo Twitter ufficiale di Palazzo Chigi. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Von Ue - Turchia, von der Leyen "sorpresa" da sgarbo di Erdoga ... a causa delle restrizioni anti - Covid. La presidente è stata sorpresa, ma, come sicuramente ... Sebbene von der Leyen non ne voglia "farne pubblicamente un dramma ('make an issue in public', ndr)", ha ...

I casi di Covid nel mondo superano i 132 milioni Von der Leyen, il 21 maggio a Roma Summit globale salute I casi di Covid nel mondo superano i 132 milioni secondo secondo la Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,8 ...

Vaccini Covid-19: Merkel e von der Leyen sotto attacco Io Donna Thailandia, monaco liberato da una grotta Visita Ue in Turchia, von der Leyen deve sedersi sul divano. 00:57 min. Erdogan riceve von der Leyen, ma non c'è la ...

Covid: Von der Leyen, 'prepararsi a rispondere a pandemie future' Lo afferma la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, secondo quanto riportato sul profilo Twitter ufficiale di Palazzo Chigi.

