Covid, torna il bus 3M per chi si vaccina a Capodimonte. La linea era stata sospesa dall'Anm con la zona rossa (Di mercoledì 7 aprile 2021) torna in servizio da domani la linea 3M, il bus Anm ideato per consentire di raggiungere il Museo di Capodimonte. L'azienda ha deciso il ripristino della linea così da rendere più agevole raggiungere il centro vaccinale allestito alla Fagianeria di Capodimonte. Il bus che collega piazza Dante e il Museo Mann con il Real Bosco di Capodimonte era stato sospeso dopo l'istituzione della zona rossa e la chiusura dei musei. Le corse saranno ogni 25 minuti tra il centro città (piazza Dante-Museo Mann) e Porta Miano, l'ingresso del parco di Capodimonte riservato ai vaccinandi. "I servizi di trasporto – spiega l'amministratore unico Anm, Nicola Pascale – non si sono mai fermati dall'inizio della pandemia e ci ...

