Covid: 627 morti, tasso di positività al 4%. L'Ema invia gli ispettori in Russia per lo Sputnik V (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 13.708 i contagi da Covid in Italia oggi, 7 aprile, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono state altre 627 vittime. Da ieri, eseguiti 339.939 tamponi, l'indice positività scende al 4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.683. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 276 (ieri 221). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.316 persone, in calo di 21 unità rispetto a ieri. Per quanto riguarda il dettaglio delle Regioni, la Lombardia supera i 2.500 nuovi casi. Il Piemonte va sopra quota 1.400. In Campania più di 1.300 contagi, Lazio sopra i 1000. A Roma 500 nuovi positivi. I contagiati da Covid Regione per Regione LOMBARDIA – I nuovi casi sono 2.569. Da ieri registrati altri 109 ...

