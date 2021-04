Charles Michel: “Stiamo tendendo la mano, ora spetta alla Turchia” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo mesi di tensione, il presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si sono recati in Turchia per cercare di rafforzare le relazioni tra Ankara e Bruxelles. Ma vediamo insieme il punto della situazione. Le dichiarazioni “Siamo solo all’inizio della strada” è quanto ha detto e ripetuto Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo mesi di tensione, il presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeosi sono recati inper cercare di rafforzare le relazioni tra Ankara e Bruxelles. Ma vediamo insieme il punto della situazione. Le dichiarazioni “Siamo solo all’inizio della strada” è quanto ha detto e ripetuto

Advertising

ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - StefanoFeltri : Chi dovrebbe ora dimettersi subito è Charles Michel: invece di cedere la sua poltrona a Von der Leyen o di andarsen… - Agenzia_Ansa : La visita dei leader Ue Ursula von der Leyen e Charles Michel in Turchia lascia in eredità un incidente di protocol… - LUCADEVIALAR : RT @StefanoFeltri: Chi dovrebbe ora dimettersi subito è Charles Michel: invece di cedere la sua poltrona a Von der Leyen o di andarsene, ha… - Fontanella64 : RT @OGiannino: L'intollerabile nell'intollerabile è Charles Michel, presidente del Consiglio UE: a nome dei governi UE era LUI che doveva r… -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Michel **Turchia: Meloni, 'Conservatori indignati, Michel si è piegato a diktat islamista'** Ci lascia senza parole il comportamento del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che non ha fatto nulla per impedire questo oltraggio e si è piegato al diktat islamista di Ankara. L'...

Erdogan riceve Michel e von der Leyen, ma lascia la presidente della Commissione senza sedia Ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel , sono stati ricevuti ad Ankara dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan . All'incontro, che aveva lo scopo di rilanciare i rapporti tra l'Unione europea e la Turchia, non è però ...

Programma settimanale del presidente Charles Michel Consilium.europa.eu Ue-Turchia, von der Leyen lasciata senza sedia a incontro con Erdogan: polemiche La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stata lasciata senza sedia durante l'incontro ufficiale con il presidente del Consiglio europeo ...

Il caso diplomatico tra Ue e Turchia: niente sedia per Ursula Von Der Leyen Il simbolismo della presidente von der Leyen confinata in un divanetto laterale rispetto al presidente turco Erdogan, e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è potente e può essere ...

Ci lascia senza parole il comportamento del presidente del Consiglio europeo, che non ha fatto nulla per impedire questo oltraggio e si è piegato al diktat islamista di Ankara. L'...Ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , e il presidente del Consiglio europeo,, sono stati ricevuti ad Ankara dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan . All'incontro, che aveva lo scopo di rilanciare i rapporti tra l'Unione europea e la Turchia, non è però ...La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stata lasciata senza sedia durante l'incontro ufficiale con il presidente del Consiglio europeo ...Il simbolismo della presidente von der Leyen confinata in un divanetto laterale rispetto al presidente turco Erdogan, e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è potente e può essere ...