Champions League | il programma di mercoledì 7 aprile

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - Gazzetta_it : #Guardiola all'attacco: 'Troppe partite. #Uefa e #Fifa stanno uccidendo i calciatori' - SkySport : ?? MAN CITY-BORUSSIA DORTMUND 2-1 Risultato finale ? ? #DeBruyne (19’) ? #Reus (84’) ? #Foden (88’) ? #ManCityBVB Ch… - Mediagol : #Video #RealMadrid Liverpool, Zidane dopo il successo in #ChampionsLeague: 'Tornare in Serie A? Rispondo così' - CHIKIDINHO : RT @SkySport: Zidane: 'Italia nel cuore, Juve è stata importante per me. Tornare? Chissà, vedremo' -

il remake della finale della passata edizione ed è anche la sfida tra due delle principali favorite per la vittoria del trofeo: nei quarti di finale dispettacolo assicurato in Bayern Monaco - Paris Saint - Germain . Squadre in campo all'Allianz Arena questa sera alle 21 per la gara di andata - diretta su Sky Sport Uno (satellite, ...Porto e Chelsea vogliono continuare a sognare. Tutto pronto per l' andata dei quarti di finale di, che si giocherà (così come il match di ritorno) allo stadio Sanchez - Pizjuan di Siviglia per le restrizioni sui viaggi a causa della pandemia da Covid - 19 in vigore in Portogallo ...Libero di inventare, suggerire e arrivare al tiro, è l’arma in più nella corsa, comunque difficilissima, alla Champions League o a un piazzamento europeo. Un’arma, Jesse Lingard, che il West Ham ha ...Ha l’aria di uno scontro generazionale quello tra Manchester City e Borussia Dortmund, ovvero tra un dominatore del calcio europeo dell’ultimo decennio come Guardiola e il probabile dominatore sul cam ...