Cerca sul dark web sicario per sfregiare l’ex fidanzata: arrestato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cercava sul dark web un sicario in grado di sfregiare con l'acido la sua ex fidanzata e di ridurla su una sedia a rotelle. E' stato individuato e arrestato dalla polizia. Ai domiciliari è finito un 40enne lombardo, esperto di informatica e dipendente di una grande azienda, accusato di atti persecutori aggravati a danno della giovane donna. L'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip di Roma ed eseguita dalla polizia, arriva al termine di un'indagine che, per la prima volta, ha visto gli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, della Squadra Mobile e della Polizia Postale di Roma a individuare e fermare tempestivamente e il mandante di un grave delitto di violenza di genere, progettato nei minimi dettagli sul dark Web.Tutto è cominciato ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 aprile 2021)va sulweb unin grado dicon l'acido la sua exe di ridurla su una sedia a rotelle. E' stato individuato edalla polizia. Ai domiciliari è finito un 40enne lombardo, esperto di informatica e dipendente di una grande azienda, accusato di atti persecutori aggravati a danno della giovane donna. L'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip di Roma ed eseguita dalla polizia, arriva al termine di un'indagine che, per la prima volta, ha visto gli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, della Squadra Mobile e della Polizia Postale di Roma a individuare e fermare tempestivamente e il mandante di un grave delitto di violenza di genere, progettato nei minimi dettagli sulWeb.Tutto è cominciato ...

