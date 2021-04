Atletico Madrid, Suarez esce anticipatamente dall’allenamento per un fastidio muscolare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leggero allarme per l’Atletico Madrid, durante gli allenamenti di questa mattina Luis Suarez è uscito anticipatamente per un fastidio muscolare. L’entità del problema ancora non si conosce, ma se dovesse essere confermato l’infortunio, sarebbe un problema per Simeone che dovrà fare a meno anche di Marcos Llorente per la sfida al Betis Siviglia di domenica. Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leggero allarme per l’, durante gli allenamenti di questa mattina Luisè uscitoper un. L’entità del problema ancora non si conosce, ma se dovesse essere confermato l’infortunio, sarebbe un problema per Simeone che dovrà fare a meno anche di Marcos Llorente per la sfida al Betis Siviglia di domenica. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

musagete10 : @PotereaiSith @xxanterebic 2 anni fa vi fece passare il turno contro l'Atletico Madrid - Peppe_Salines : In un Nike Store Outlet (dove vado spesso) ho appena comprato: -Paio di scarpe running -T Shirt running -Pantalonc… - AgReds : RT @IamBerry29: Nome nuovo per il possibile post Cincotta sulla panchina della @ACF_Womens. Si tratta del tecnico svedese Kim Björkegren at… - mgennaro8 : @tuttonapoli Si, in effetti Sacchi è stato fortunato con i tre olandesi, dopodiché ha fatto brutte figure dappertut… - IamBerry29 : Nome nuovo per il possibile post Cincotta sulla panchina della @ACF_Womens. Si tratta del tecnico svedese Kim Björk… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Infortunio Suarez: l'attaccante lascia l'allenamento. Le sue condizioni Luis Suarez si è fermato nel corso dell'allenamento odierno: il centravanti uruguaiano ha abbandonato la sessione mattutina. Le sue ...

SPAGNA: Barcellona 1 - Valladolid 0 Battuto, giusto all'ultimo, il Valladolid lascia la squadra del Barsa soltanto un punto indietro all'Atletico Madrid. Risultato impensato visto l'inizio di stagione del Barcellona e la distanza che ...

Atletico, Pasqua di fuoco: trasferta a Siviglia per respingere Barça e Real La Gazzetta dello Sport La clausola nel contratto di Icardi che è un tesoretto per l’Inter Con queste premesse, è naturale che si parli nuovamente di un ritorno di Icardi in Italia, dove tornerebbe volentieri dopo essersi espresso ad altissimi livelli con la maglia dell'Inter. L'ipotesi più ...

Infortunio Suarez: l’attaccante lascia l’allenamento. Le sue condizioni Le sue condizioni Brutte notizie per Diego Simeone che si gioca tutto con il suo Atletico Madrid: i Colchoneros non brillano come ad inizio anno e il Barcellona si è rifatto sotto, arrivando a -1 alla ...

Luis Suarez si è fermato nel corso dell'allenamento odierno: il centravanti uruguaiano ha abbandonato la sessione mattutina. Le sue ...Battuto, giusto all'ultimo, il Valladolid lascia la squadra del Barsa soltanto un punto indietro all'. Risultato impensato visto l'inizio di stagione del Barcellona e la distanza che ...Con queste premesse, è naturale che si parli nuovamente di un ritorno di Icardi in Italia, dove tornerebbe volentieri dopo essersi espresso ad altissimi livelli con la maglia dell'Inter. L'ipotesi più ...Le sue condizioni Brutte notizie per Diego Simeone che si gioca tutto con il suo Atletico Madrid: i Colchoneros non brillano come ad inizio anno e il Barcellona si è rifatto sotto, arrivando a -1 alla ...