Associazione animalista contro Ibrahimovic | “Nel 2011 ha ucciso un leone | miserabile codardo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Durissime accuse da parte dell’a difesa dei diritti degli animali (Peta) nei confronti di Zlatan. L’attaccante del Milan aveva criticato l’industria eolica di non prendersi cura della natura, ma subito in molti hanno polemizzato ricordando come lo svedese abbiaunin Sudafrica nel, portandosi a casa pelle e testa dell’animale: “Zlatanama definirsi un ‘’ feroce e forte. Ma il fatto che gli piaccia sparare ai leoni e ad altri animali dimostra che è unche cede alle sue tendenze violente. Non ci vuole abilità o forza per mettere all’angolo e massacrare un animale in cattività. L’animale non ha mai avuto l’opportunità di scappare, ...