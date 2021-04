Zona rossa e arancione: quali regioni cambiano colore dal 6 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) (Foto: Massimo Di Vita/ Getty Images)Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità, e come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza, Marche, Veneto e Provincia autonoma di Trento passano dal 6 aprile dalla Zona rossa a quella arancione. Restano invariate le altre regioni. Per cui Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Calabria e Campania sono rosse. Mentre Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, Umbria, Sardegna e Sicilia sono in Zona arancione. Per gli effetti del decreto del 31 marzo, che prorogano le misure previste del precedente decreto del 12 marzo, le ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) (Foto: Massimo Di Vita/ Getty Images)Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità, e come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza, Marche, Veneto e Provincia autonoma di Trento passano dal 6dallaa quella. Restano invariate le altre. Per cui Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Calabria e Campania sono rosse. Mentre Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, Umbria, Sardegna e Sicilia sono in. Per gli effetti del decreto del 31 marzo, che prorogano le misure previste del precedente decreto del 12 marzo, le ...

