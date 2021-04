Vaccinazioni al rallentatore. Doppia dose solo al 5% dei cittadini. Per ora l’immunità di gregge resta un miraggio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 aprile 2021) Leproseguono, ma non troppo speditamente come ci saremmo aspettati. Soprattutto alla luce dei reiterati cambi di passo annunciati dal Governo e, soprattutto, dal commissario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo (nella foto). Raggiungono quota 11.156.326 il numero delle dosi somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Nel dettaglio il vaccino è stato inoculato a 6.617.620 donne e 4.538.706 uomini. Il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate sia la prima che la seconda, invece, è di 3.463.295. Il maggior numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (3.066.060), seguito dagli Over 80 (3.818.771), dalla categoria “Altro”, non meglio specificata (1.906.541), il personale scolastico (1.058.146), gli Ospiti delle Strutture Residenziali (569.723), il ...