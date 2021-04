Un altro lutto a Uomini e Donne, la notizia choc: la ex concorrente morta nel sonno (Di martedì 6 aprile 2021) Un periodo tragico per i telespettatori di Uomini e Donne, che continua ad assumere l’aria drammatica che è perdurata fino ad oggi. Un altro lutto televisivo, sempre relativo al dating show più importante del piccolo schermo. Dopo l’addio di Fabio Donato Saccu, tristemente annunciato da amici e familiari, a lasciare prematuramente questo mondo è stata Erica Vittoria Hauser. altro volto popolare del trono Over del programma condotto da Maria De Filippi, Erica Vittoria Hauser si è spenta nel sonno, nel suo appartamento romano. La notizia della tragica scomparsa è trapelata nelle scorse ore sui social, dove alcuni suoi conoscenti, amici, ex protagonisti di Uomini e Donne e familiari l’hanno commemorata. L’ultima volta in cui ... Leggi su tuttivip (Di martedì 6 aprile 2021) Un periodo tragico per i telespettatori di, che continua ad assumere l’aria drammatica che è perdurata fino ad oggi. Untelevisivo, sempre relativo al dating show più importante del piccolo schermo. Dopo l’addio di Fabio Donato Saccu, tristemente annunciato da amici e familiari, a lasciare prematuramente questo mondo è stata Erica Vittoria Hauser.volto popolare del trono Over del programma condotto da Maria De Filippi, Erica Vittoria Hauser si è spenta nel, nel suo appartamento romano. Ladella tragica scomparsa è trapelata nelle scorse ore sui social, dove alcuni suoi conoscenti, amici, ex protagonisti die familiari l’hanno commemorata. L’ultima volta in cui ...

