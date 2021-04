Tommaso Zorzi, in arrivo ‘Il Punto Z’: di cosa si tratta? (Di martedì 6 aprile 2021) In arrivo ‘Il Punto Z’, il nuovo programma condotto da Tommaso Zorzi. Scopriamo insieme di cosa si tratta Si chiama ‘Punto Z’ ed è il programma di esordio di Tommaso Zorzi. L’ex gieffino e attuale opinionista de L’Isola dei Famosi è riuscito in poco tempo a ritagliarsi un proprio spazio televisivo. In onda da domani mercoledì 7 marzo, Punto Z sarà trasmesso dalle ore 20:45 su Mediaset Play. Quello condotto da Zorzi sarà un mix di generi: dal late show al varietà, con uno spazio dedicato ai social network, il “Golden Social“. Lo show è prodotto da RTI; una collaborazione in cui sono presenti anche i nomi di Gabriele Parpiglia e Clarissa Bellinello. La prima ospite a sottoporsi alle pungenti ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021) In‘IlZ’, il nuovo programma condotto da. Scopriamo insieme disiSi chiama ‘Z’ ed è il programma di esordio di. L’ex gieffino e attuale opinionista de L’Isola dei Famosi è riuscito in poco tempo a ritagliarsi un proprio spazio televisivo. In onda da domani mercoledì 7 marzo,Z sarà trasmesso dalle ore 20:45 su Mediaset Play. Quello condotto dasarà un mix di generi: dal late show al varietà, con uno spazio dedicato ai social network, il “Golden Social“. Lo show è prodotto da RTI; una collaborazione in cui sono presenti anche i nomi di Gabriele Parpiglia e Clarissa Bellinello. La prima ospite a sottoporsi alle pungenti ...

