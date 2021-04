Sgarbi annuncia : arriverò a Torino perché il Rinascimento è lì (Di martedì 6 aprile 2021) Vittorio Sgarbi irrompe nella campagna elettorale per il comune di Torino con Il Rinascimento. Con un audio inviato al coordinatore cittadino del movimento Lorenzo Nespoli, che sta organizzando la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Vittorioirrompe nella campagna elettorale per il comune dicon Il. Con un audio inviato al coordinatore cittadino del movimento Lorenzo Nespoli, che sta organizzando la ...

Advertising

Affaritaliani : Sgarbi annuncia : arriverò a Torino perché il Rinascimento è lì - CosettaGiordano : RT @CiaoNando: Pessima come sempre #Berlinguer che annuncia la sospensione di #Scanzi a #cartabianca facendolo passare come cautelativa. Do… - ereike05 : RT @CiaoNando: Pessima come sempre #Berlinguer che annuncia la sospensione di #Scanzi a #cartabianca facendolo passare come cautelativa. Do… - emanuelino10 : RT @CiaoNando: Pessima come sempre #Berlinguer che annuncia la sospensione di #Scanzi a #cartabianca facendolo passare come cautelativa. Do… - demian_yexil : RT @CiaoNando: Pessima come sempre #Berlinguer che annuncia la sospensione di #Scanzi a #cartabianca facendolo passare come cautelativa. Do… -