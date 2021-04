Russia, Navalny ricoverato per difficoltà respiratorie (Di martedì 6 aprile 2021) Alexei Navalny è stato trasferito dal carcere ad una struttura medica carceraria perché affetto da "difficoltà respiratoria", dopo che il dissidente ha dichiarato di essere affetto da tosse e febbre e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 aprile 2021) Alexeiè stato trasferito dal carcere ad una struttura medica carceraria perché affetto da "respiratoria", dopo che il dissidente ha dichiarato di essere affetto da tosse e febbre e ...

