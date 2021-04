Ricerca | scoperte le “molecole bersaglio” per combattere il tumore al seno

(Di martedì 6 aprile 2021) E’ firmato datori esclusivamente italiani il recente studio pubblicato nel Journal of Cell Biology (JCB), prestigiosa rivista internazionale edita dalla Rockfeller University Press. Nello studio sono stati identificati i microRNA necessari a mantenere le cellule staminali tumorali, che contribuiscono alla crescita dei tumori ale alla ricomparsa deldopo il trattamento. I dati rivelano che e’ sufficiente bloccare questi microRNA per rendere le cellule staminali piu’ vulnerabili ad alcuni farmaci. Se i risultati ottenuti saranno confermati in studi clinici, le chemioterapie potrebbero in futuro risultare ancora più efficaci, migliorando la prognosi delle pazienti con forme aggressive di cancro al. Laè stata sostenuta da Fondazione AIRC per la...

Advertising

Kalmha : @citypat1 @f_ronchetti @andreapezzi @frmdvd @quinta @antoniopalmieri Gli analfabeti funzionali non pongono domande,… - regynadeserto : RT @LauraEmmeP: @AndFranchini @lucabattanta Bellissimo esempio che mi conforta nella mia decisione di abbandonare la ricerca. Le scoperte r… - LauraEmmeP : @AndFranchini @lucabattanta Bellissimo esempio che mi conforta nella mia decisione di abbandonare la ricerca. Le sc… - ggargiulo3 : @f_ronchetti @JoeBiden @ilfoglio_it @claudiocerasa 4/ della ricerca pubblica e della libertà di accesso alla propri… - vaniacavi : RT @non_seria: La verità sulle compagnie farmaceutiche La più importante di queste leggi è nota come Bayh-Dole Act ha consentito alle unive… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca scoperte

Il Denaro

... alladi una facile via per personalizzare e modificare a piacimento i vari elementi ... è sempre meglio sapere di poter controllare questi due aspetti per non incorrere in spiacevoli...Le nuovesono state riportate sulla rivista Energy and Environmental Science , in un ... parità di prezzo entro il 2023 Cosa accadrà in futuro? Secondo un rapporto della società di...“Le due scomparse, anche se la foto di Milano è finta – le parole di Natascia, la mamma di Stefano, in diretta su Rai Uno – ci ha portato a indirizzare le ricerche verso qualcosa di verosimile. Tante ...Tassi di interesse alle stelle su mutui, prestiti personali, scoperto di conto corrente, pagamenti a rate con le carte di credito e tutto per colpa di un cartello tra le banche italiane come denuncia ...