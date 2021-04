Repubblica | gli italiani non si fidano di AstraZeneca | metà delle fiale restano in magazzino

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 aprile 2021) La campagna vaccinale, in Italia, non decolla. Nelle ultime 72 ore sono state somministrate circa 500mila dosi, scrive, cioè quante il governo sperava di somministrare in un giorno soltanto. Le cause sono diverse. La prima, che è quella chiamata in causa dalle Regioni, scrive il quotidiano, è che le dosi mancano. “Il primo, lo usano le Regioni: mancano le dosi. Il Lazio ha annunciato che blocca la partenza nelle farmacie. La Campania è in difficoltà, e così quasi ovunque. Il governo rassicura che le dosi arriveranno. E fa notare come, ci siano tra i 2,3 e i 2,9 milioni di vaccini ancora da somministrare nei frigoriferi degli hub regionali. E che, comunque, 8 milioni arriveranno nel mese di aprile”. Secondo fonti governative, le dosi non vengono somministrate per la lentezzaRegioni e i loro piani poco chiari. Ma c’è un altro motivo per ...