Reddito emergenza 2021, al via le domande: come funziona (Di martedì 6 aprile 2021) Da domani, mercoledì 7 aprile, a venerdì 30 aprile sarà possibile fare domanda per il Reddito di emergenza previsto dal Decreto Sostegno 2021. come si legge sul sito dell'Inps il Rem, "misura straordinaria di sostegno al Reddito, sarà riconosciuto a domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza da Covid-19 e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente". L'articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio: – ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei ...

