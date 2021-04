Pirlo “Incontro Agnelli-Allegri in amicizia, sento fiducia club” (Di martedì 6 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Sono stato avvertito dal presidente in persona di questo Incontro. L'amicizia resta, è come se andassi a cena con Maldini e il giorno dopo venisse scritto che diventerò l'allenatore del Milan”. Andrea Pirlo getta acqua sul fuoco alla vigilia di Juventus-Napoli. Sabato scorso Andrea Agnelli ha incontrato in Versilia Massimiliano Allegri, Incontro che ha dato il via a una serie di voci sul futuro della panchina bianconera. Ma Pirlo non teme per il suo destino. “Ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo tutte le cose che succedono. Sono al corrente di questo Incontro e della sua fiducia, non ho nessun problema. Poi i risultati cambiano il lavoro degli allenatori e sta a me far sì che io possa essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Sono stato avvertito dal presidente in persona di questo. L'resta, è come se andassi a cena con Maldini e il giorno dopo venisse scritto che diventerò l'allenatore del Milan”. Andreagetta acqua sul fuoco alla vigilia di Juventus-Napoli. Sabato scorso Andreaha incontrato in Versilia Massimilianoche ha dato il via a una serie di voci sul futuro della panchina bianconera. Manon teme per il suo destino. “Ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo tutte le cose che succedono. Sono al corrente di questoe della sua, non ho nessun problema. Poi i risultati cambiano il lavoro degli allenatori e sta a me far sì che io possa essere ...

Advertising

romeoagresti : #Pirlo: 'L'incontro #Agnelli-#Allegri? Sono stato avvertito dal presidente in persona, perché a parte il calcio l'a… - TuttoMercatoWeb : Pirlo sull'incontro Agnelli-Allegri: 'Il presidente mi aveva informato. E' normale, sono amici...' - guitarmaster188 : Quindi Pirlo ha ammesso che l'incontro c'è stato veramente , tutto questo nel momento più delicato della stagione,… - AleGobbo87 : RT @romeoagresti: #Pirlo: 'L'incontro #Agnelli-#Allegri? Sono stato avvertito dal presidente in persona, perché a parte il calcio l'amicizi… - yutomanga : RT @romeoagresti: #Pirlo: 'L'incontro #Agnelli-#Allegri? Sono stato avvertito dal presidente in persona, perché a parte il calcio l'amicizi… -