Perché la crisi in Giordania riguarda anche noi Scrive Vicenzino

Per decenni, il Regno di Giordania è stato uno dei più stretti e affidabili alleati statunitensi in Medio Oriente. L'establishment politico americano e i suoi alleati occidentali hanno visto la Giordania come un baluardo di stabilità e moderazione in una regione storicamente in conflitto. Tuttavia, le impressioni che si hanno a Washington e in altre capitali alleate non sempre corrispondono alle realtà sul terreno. La famiglia reale giordana sta chiaramente affrontando la sua più grave crisi interna degli ultimi decenni. Le rivalità tra fratelli e sorelle tra i fratellastri, il re Abdullah e il principe Hamza, nascono nel 2004 – se non prima – quando il re ha sostituito Hamza come principe ereditario con suo figlio, Hussein, e lo ha emarginato. Tuttavia, alla base degli intrighi del palazzo ci sono seri fattori esistenziali, tra cui la ...

