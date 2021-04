Papu Gomez: “Non sono io il colpevole. Faccio fatica a guardare l’Atalanta, mi mette tristezza” (Di martedì 6 aprile 2021) L'addio del Papu Gomez all'Atalanta ha avuto diverse similitudini con la fine burrascosa di una storia d'amore. Il trequartista argentino ha contribuito fortemente all'esplosione della Dea sotto la guida di Gasperini. Il finale naturale sembrava già scritto: Gomez che termina la propria carriera a Bergamo, accolto da ali di folla e bandiere nerazzurre all'interno del Gewiss Stadium. Così non è stato, perché dopo la lite con il tecnico il calciatore si è trasferito al Siviglia. Papu Gomez ha ripercorso quei momenti ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole:"Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere il colpevole in questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo per la scelta ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 aprile 2021) L'addio delall'Atalanta ha avuto diverse similitudini con la fine burrascosa di una storia d'amore. Il trequartista argentino ha contribuito fortemente all'esplosione della Dea sotto la guida di Gasperini. Il finale naturale sembrava già scritto:che termina la propria carriera a Bergamo, accolto da ali di folla e bandiere nerazzurre all'interno del Gewiss Stadium. Così non è stato, perché dopo la lite con il tecnico il calciatore si è trasferito al Siviglia.ha ripercorso quei momenti ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole:"Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere ilin questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta,contento e tranquillo per la scelta ...

