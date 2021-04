Paolo Esposito alla direzione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale

(Di martedì 6 aprile 2021)è il nuovo direttore generaleper la. Lo ha nominato il ministro del Sud, Mara Carfagna., 55 anni, abruzzese di nascita ma con origini campane, è stato il responsabile dal 2012 dell’ufficio speciale per la ricostruzione nei comuni terremotati delle province dell’Aquila, Pescara e Teramo, fino al 2018.sarà il quarto direttore, da quando è diventata operativa a dicembre 2014. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

