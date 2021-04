Ordine degli Ingegneri di Napoli | on line le Giornate del Calcestruzzo

(Di martedì 6 aprile 2021) Un focus sul presente e il futuro del, materiale protagonista dell’economia e dello sviluppo, e sulla sua evoluzione tecnica, frutto di una ricerca sempre più sofisticata: è l’identikit – informa una nota –“Italian Concrete Days”, in sigla Icd, che si svolgeranno in modalità telematica dal 14 al 16 aprile 2021. L’della Provincia di(il cui presidente Edoardo Cosenza e il cui Consigliere Segretario Andrea Prota sono nel Comitato Organizzatore) è tra i patrocinatori dell’evento, insieme al Consiglio Nazionale(Cni, presieduto da Armando Zambrano), al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla Fib (federazione internazionale del cemento). Nel 2020 – prosegue la nota – la terza ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ordine degli

La Gazzetta del Mezzogiorno

...44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ognie ... dai 2647 plessi notificanti sui 3215 totali, 768 provvedimenti di quarantena a caricostudenti ( ...L'attività è stata disposta dal Comitato Provinciale per l'e la Sicurezza Pubblica, ... e sono stati finalizzati soprattutto a controllare la legittimitàspostamenti durante le festività ...Sostegno e un volto nuovo alle attività commerciali su aree pubbliche, contribuendo a trasformarli anche in luoghi di ritrovo e di incontro ...La Sicilia arancione vede con preoccupazione salire i positivi al Covid. Ieri altri 909 casi, ma a fronte di appena 7.500 tamponi, con un tasso di positività ...