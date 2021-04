Oppo A91 | smartphone di fascia media in offerta su Amazon con 121 euro di sconto

(Di martedì 6 aprile 2021) Se state cercando unodalle buone caratteristiche tecniche a un prezzo inferiore ai 300, l’didi oggi potrebbe fare al caso vostro: è infatti possibile acquistare loA91 a 208anziché 329, con un risparmio di 121, utili ad abbassarne il costo sotto la soglia psicologica dei 300. Loin questione è di ottima fattura, con un design curato e gradevole anche se forse non particolarmente originale e un frontale dominato dall’ampio display da 6,4 pollici di tipo AMOLED, una rarità in questadi prezzo, con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, la cui superficie è appena interrotta da un piccolo notch a goccia nella parte centrale, ...

Advertising

Scontiamolo : IN SCONTO: OPPO A91 Smartphone , Display 6.7” AMOLED, 4, Fotocamere, 128 GB Espandibili, RAM 8 GB, Batteria 4025 mA… - grayfox850 : @Stefanialove_of Nessuno di questi spendi un po' di più a91 Oppo -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo A91

Telefonino.net

Tra i prodotti in offerta non mancano gli smartphone e chi vuole spendere meno di 200 euro potrà trovare ottime occasioni, come il Samsung Galaxy M21 e ancora l'. Per chi cerca un prodotto ...- 10%Smartphone , Display 6.4'' AMOLED, 4, Fotocamere,128GB Espandibili, RAM 8GB, Batteria 4025mAh, Dual Sim, 2020 [Versione italiana], Blazing blue 235.00 ? Compra ora - 16%- ...Torna la promozione "Speciale Telefonia" con il nuovo volantino Euronics, ricchissimo di offerte dedicate al meglio di smartphone, smartwatch e auricolari ...Parte oggi da Euronics il nuovo volantino, che porta lo 'Speciale Telefonia' su tanti smartphone, tra cui dispositivi a marchio Oppo e Xiaomi.