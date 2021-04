Olimpiadi di Tokyo, non ci sarà la Corea del Nord: i motivi (Di martedì 6 aprile 2021) Olimpiadi di Tokyo, la Corea ha annunciato il suo rifiuto a partecipare: sfuma l’occasione per un ulteriore riconciliazione con il Sud Atleti della Corea del Nord (Getty Images)Come per le Olimpiadi invernali che si tennero in Corea del Sud nel 2018 si sperava che i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo – rinviati lo scorso anno causa Covid – potessero essere ancora una volta un’occasione per distendere i rapporti tra le due Coree. Il ministero dello spor NordCoreano ha fatto sapere che nella riunione che il Comitato Olimpionico locale ha tenuto lo scorso 25 marzo è stato deciso non parteciperà ai Giochi in Giappone per timore del rischio contagio. Il paese si è dichiarato free Covid ma la comunità ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021)di, laha annunciato il suo rifiuto a partecipare: sfuma l’occasione per un ulteriore riconciliazione con il Sud Atleti delladel(Getty Images)Come per leinvernali che si tennero indel Sud nel 2018 si sperava che i prossimi Giochi Olimpici di– rinviati lo scorso anno causa Covid – potessero essere ancora una volta un’occasione per distendere i rapporti tra le due Coree. Il ministero dello sporno ha fatto sapere che nella riunione che il Comitato Olimpionico locale ha tenuto lo scorso 25 marzo è stato deciso non parteciperà ai Giochi in Giappone per timore del rischio contagio. Il paese si è dichiarato free Covid ma la comunità ...

